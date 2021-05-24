Война с ларьками во Владивостоке остановлена

Легальный торговый бизнес сможет работать и чувствовать себя более уверенно. Фото: primorsky.ru

Одно из первых решений Константина Шестакова в качестве и. о. главы Владивостока - мораторий на исключение торговых объектов из схемы размещения. Напомним, массовая война с ларьками была объявлена в приморской столице летом 2018 года, и хоть и не с собянинским размахом, но продолжалась по сей день. Теперь же – мораторий. Как объяснили в городской администрации, это означает, что ларьки и киоски, в которых жители привыкли покупать продукты по пути с работы домой, не могут быть снесены, если не нарушают законодательства.

Интересный шаг

С одно стороны – это забота о горожанах, их удобстве, с другой – явная демонстрация предпринимателям, что городская администрация знает их проблемы и готова к диалогу. Да и сам Шестаков лично обозначил, что принципы работы с бизнесом, которые он декларировал еще в роли зампредседателя правительства края, он готов переносить на новое место работы.

- Вопросы предпринимательств для меня, как для исполняющего обязанности главы города, являются одним из приоритетов, - сообщил Константин Шестаков после встречи с представителями бизнес-сообществ.

Собственно, мораторий на исключение объектов нестационарной торговли из существующей схемы размещения НТО стал первым решением после этой встречи. Подписан мораторий до 31 декабря 2021 года.

- Наши предприниматели, работающие в этом направлении, смогут уверенно чувствовать себя точно до конца года. Безусловно, мы понимаем, что с нами параллельно работают коллеги из правоохранительных органов. Если они увидят, что какие-то объекты установлены незаконно, мы будем действовать в унисон, - заверил Константин Шестаков.

Игры без четких правил в прошлом

В свою очередь представители бизнес-ассоциаций Владивостока уже ответили взаимностью и позитивно оценили подписанный документ.

«Нестационарная торговля – это сфера, в которой, к сожалению, часто менялись правила игры, из-за чего предпринимателей нередко лихорадит, - говорит председатель краевого отделения «Опоры России» Виталий Гуменюк. – Поэтому мы не раз обращались в органы власти города с предложением упорядочить нормативную базу, не принимать решений, ухудшающих положение малого бизнеса. Поддержка Константином Шестаковым инициативы о введении моратория подтверждает установление конструктивного диалога между бизнесом и властью».

Принятое решение поддержал также президент Лиги торговых предпринимателей Павел Гетман.

«Для предпринимателей это, безусловно, долгожданное решение, - говорит Павел Гетман. - До сих пор во Владивостоке был принят курс фактически на уничтожение этой сферы. При этом такого рода малый бизнес очень важен для города: это рабочие места, налоги, плата в бюджет за торговое место, возможность самозанятости граждан. Кроме того, широкая торговая сеть может способствовать развитию мелкооптового производства. Ведь не секрет, что супермаркеты неохотно берут, скажем, продукцию фермеров и мелких производителей».

Павел Гетман считает, что мораторий позволит на городском уровне разработать и принять обновленную стратегию развития нестационарной торговли. При этом «голосовать» за число объектов в схеме будут жители города – если киоски и павильоны востребованы, значит, они нужны.

«Стрит-фуд, улицы мастеров, ярмарки – все это тоже может содействовать развитию малого предпринимательства, - считает руководитель Лиги предпринимателей. – При этом незаконные ларьки, которые составляют недобросовестную конкуренцию, должны быть демонтированы».

В управлении экономического развития подтвердили: постоянный контроль за работой нестационарных торговых объектов сохранится. Останутся вне закона и пойдут под снос хаотично и самовольно установленные прилавки, контейнеры и киоски.