Завершены поиски без вести пропавшей 14-летней Веды из Приморья

Девочка пропала 22 мая 2021 года. Фото: pixabay.com

14-летняя Веда Самойленко из села Рощино пропала 22 мая 2021 года. В этот день она просто ушла из дома и не вернулась. О ее местонахождении никому ничего не было известно. Обеспокоенные родители забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Те сперва разместили информацию о пропаже девочки в сети, указав ее приметы.

- На вид 14 лет, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. В день пропади была одета в серую футболку, черные спортивные штаны, бежевые кроссовки, - отметили волонтеры.

На днях активисты сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Веды из Рощино завершены. К счастью, повод для этого радостный – ребенка нашли живым и невредимым. В свою очередь волонтеры благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.