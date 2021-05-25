«Как цунами из фильма-катастрофы»: необычное явление заворожило жителей Владивостока

Видео уже вызвало бурные обсуждения в сети. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рабочая неделя во Владивостоке и в Приморье началась с пасмурной погоды. Несмотря на то, что днем в городе прояснилось и тучи на время покинули небосвод, уже к вечеру привычный серый цвет вернулся на круги своя. А то, что жители дальневосточной столицы увидели в небе за несколько секунд до дождя, и вовсе заворожило горожан. Небо словно раскололось на две части, будто в крае проходят съемки фантастического фильма, а странные тучи – это декорации к нему.

«Город перед дождем сегодня, красота», «смотрится как цунами из фильма-катастрофы», «природа необыкновенная», - пишут приморцы в сети.

Действительно, вскоре после такой картины в городе пошел дождь. Уже сегодня во Владивостоке ясно и без осадков. Даже солнечно с самого утра. По данным синоптиков, во вторник погода в городе будет кардинально отличаться от погоды в серый понедельник.

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