«Кто поживает на дне океана»: во Владивостоке хозяин универсала испытал свои возможности и потерпел фиаско

Снимок с места событий уже появился в интернете. Фото: instagram/dps_vl

Занятное фото появилось на просторах интернета. Как сообщает автор поста, который опубликован в социальной сети, случилось все вчера, 24 мая, в районе Седанки. Там хозяин Toyota Vista Ardeo решил испытать возможности своего универсала и, как мы видим на снимке, потерпел фиаско. Перебраться через водное препятствие ему не удалось, и он оказался в заточении, в которое сам себя загнал.

«Кто поживает на дне океана», «теперь он точно знает, сколько стоит контрактный мотор», «за водичкой решил прогнать», «новый способ помывки авто» - пишут пользователи сети под постом с публикацией.

Чем именно закончилась история – пока неизвестно. Приморцы надеются, что мужчина справился с этой задачей, и машина выжила после такого испытания. В противном случае будет крайне обидно.

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