В Приморье – дожди и грозы, во Владивостоке +19: какая погода будет сегодня в крае

Регион во власти поля пониженного атмосферного давления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморье оказалось во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в регионе переменная облачность. Специалисты не исключают кратковременные осадки, а в отдельных районах даже грозы. Дневные температуры воздуха в пределах +17 +22 градусов. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный.

- Во Владивостоке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный слабый, во второй половине дня умеренный. Температура воздуха +17 +19 градусов, - пишут специалисты портала «Примпогода».

В Уссурийске сегодня ожидается переменная облачность. Вечером в городе пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +20 +22 градусов. Ветер юго-западный слабый до умеренного.

Переменная облачность во вторник прогнозируется и в Находке. Осадков не ожидается. Дневные температуры воздуха в пределах +19 +21 градуса. Ветер слабый, во второй половине дня юго-восточный умеренный.

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