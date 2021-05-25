«Восточный Порт» и жители Врангеля провели субботник на побережье бухты Шепалова

Работники АО «Восточный Порт» и волонтёры Фонда «Восточный Порт» при поддержке активных жителей микрорайона Врангель вместе ударно провели уборку и благоустройство территории популярного места отдыха на побережье Японского моря. Масштабный субботник прошёл в детском лагере «Шепалово», принадлежащего компании «Восточной Порт», в рамках седьмого сезона эколого-просветительского проекта «Экомарафон».

– «Экомарафон» – это добрая традиция для нашего «Восточного Порта», его сотрудников и жителей Врангеля. Каждый год при подготовке акций этого проекта мы планируем масштабные мероприятия, которые включают в себя не только высадку тех или иных культур, но и уборку пляжей, других территорий общественного значения не только во Врангеле, но и в самой Находке, – отметила в приветственном слове участникам субботника начальник отдела экологии АО «Восточный Порт» Анна Чепан. – Отрадно, что сегодня нас всех приветствует прекрасная майская погода, и здесь собрались неравнодушные люди, радеющие за чистоту и красоту природы родного края. Все вместе, общим трудом и заботами, я уверена, мы сделаем лучше и красивее нашу малую родину.

Более 100 человек, взрослых и детей, вооружившись мётлами, граблями, лопатами, кистями и вёдрами с известью, очистили от мусора, сухих листьев и травы газоны лагеря, побелили деревья, высадили вдоль прогулочных аллей саженцы деревьев и цветов – бархатцев, цинерарии, хостов, георгинов, форзиции, гортензии, пузыреплодника, лапчатки и спиреи. При этом, перед началом посадок организаторы провели для собравшихся познавательную викторину, посвящённую вышеназванным растениям, а сотрудники Отдела экологии «Восточного Порта» рассказали о правилах посадки саженцев.

Стоит отметить, что в текущем году мероприятия «Экомарафона» стартовали уже в первых числах марта – компания «Восточный Порт» присоединилась к масштабному всекраевому субботнику, инициированному губернатором Приморья. В дальнейшем работники Порта и волонтёры Фонда «Восточный Порт» при активной поддержке местных жителей привели в порядок общественные места Врангеля, в том числе на морском побережье, высадили сотни деревьев и кустарников в посёлке и на производственных площадках предприятия.