«Забрать “Лейку”, дать “жигулей”». Мощное ДТП в Приморье попало на видео

ДТП в Уссурийске. Фото: www.instagram.com/ mark2_che

Серьезное ДТП произошло накануне вечером в приморском городе Уссурийск. Авария с участием седана и универсала попала на запись видеорегистратора очевидца. Водитель черного седана резко выехал на встречную полосу и снес автомобиль, двигавшийся по ней.

История развернулась на улице Чичерина в Уссурийске в 20:47. По словам очевидцев, аварию спровоцировав водитель Lexus, подробности ДТП сейчас выясняет полиция.

«Едешь никого не трогаешь, и на тебе сюрприз и геморрой», «Красавчик, наверное, в городе за целый день не было ни одной аварии. Непорядок, подумал водила черного авто, уверенно прибавляя газку», «Забрать “Лейку”, дать “жигулей”», – комментирует произошедшее пользователи интернета.

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