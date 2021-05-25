Комната выгорела дотла. Во Владивостоке загорелась квартира

Специалисты потушили пожар в многоквартирном доме. Фото: Милана СОКОЛ

В Ленинском районе Владивостока случился пожар в многоквартирном доме на улице Шкипера Гека. К моменту приезда пожарных одна из комнат оказалась объята огнем. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

ЧП случилось 24 мая в 12:30. Уже спустя три минуты после звонка на место прибыли первые расчеты. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Росси по Приморскому краю, пожар удалось локализовать в 12:42, а полностью ликвидировать в 13:35. Огонь успел распространиться на 10 квадратных метров.

В тушении участвовали 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

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