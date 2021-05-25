В этот раз более крепкая. На многострадальном мосту в Приморье снова устанавливают габаритную рамку

Габаритную рамку устанавливают на мосту в Артеме. Фото: принтскрин видео.

Аварийный мост в Артеме, двухполосное движение по которому открыли буквально в понедельник, снова оборудуют габаритной рамкой. Несмотря, что после экстренного ремонта по путепроводу пустили легковой транспорт, проезд для крупногабаритной техники по-прежнему запрещен. Грузовики уже неоднократно сносили металлический ограничитель, поэтому в этот раз конструкцию значительно усилили.

Напомним, мост в районе Артем ГРЭС признали аварийным из-за разрушающихся балок. На месте ЧП уже неоднократно побывал губернатор Приморья, который распорядился в короткие сроки укрепить конструкции. Больше 10 дней на мосту было реверсивное движение, из-за чего трасса буквально погрузилась в круглосуточные пробки. Сейчас транспорт удалось запустить по двум полосам, однако автобусам и грузовикам проезд запрещен. Крупногабаритному транспорту приходиться делать большой крюк через Заводской и Суражевку.

Остановить большегрузы пытаются с помощью знаков и габаритной рамки. По словам очевидцев, в этот раз ее для надежности сделали из швеллера. По мосту запрещено проезжать транспортным средствам высотой более 3 метров и общей массой более 3,5 тонн.

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