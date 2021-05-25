Новый асфальт украшает дворы

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Встретить лето с красивой благоустроенной придомовой территорией – реальность для многих жителей Владивостока благодаря программе «1000 дворов». Стартовавшая в 2018 году, на сегодняшний день она только в приморской столице принесла уют уже на 547 дворовых территорий. В них меняли асфальт, устанавливали детские площадки, монтировали спортивные тренажеры, но главное, все это делало жизнь горожан лучше.

В этом году программа быстро набрала обороты, и вот уже видны первые результаты. Как сообщили в администрации Владивостока, сразу в девяти дворах завершается асфальтирование придомовых проездов.

Новый асфальт уже радует жителей Борисенко, 104а и Фирсова, 2. На семи дворовых территориях (пр-т 100-летия Владивостока, 159б, ул. Гамарника, 22, Днепровская, 2а, Иртышская, 42, Махалина, 3а, Русская, 59/3, Сафонова, 6, Светланская, 191 и Шилкинская, 13) степень готовности составляет 95 % и выше.

Всего в этом году благодаря программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», также известной как «1000 дворов», новый вид получат 47 придомовых территорий. В 34 из них заасфальтируют придомовые дороги, в девяти установят детские площадки, еще в четырех – спортивные. Как сообщают специалисты управления содержания жилого фонда, в данный момент ремонт ведется по 30 адресам.

Кстати

Программа «1000 дворов» продолжит свою работу и в 2022 году. Прием заявок на следующий год проводится до конца мая.