Угнать за 60 секунд. Во Владивостоке Forester украли на эвакуаторе со двора

Владелец уверен, что машину увезли на эвакуаторе. Фото: Милана СОКОЛ

Необычная история произошла ночью в столице Приморского края. По словам местного жителя, его машину угнали прямо из-под дома на эвакуаторе, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на РИА VladNews.

О своей беде владелец Subaru рассказал в сети, с просьбой помочь найти машину.

– Был угнан на эвакуаторе Subaru Forester напротив дома Шошина, 25а, после 00:30 ночи. Особые приметы машины: сильно бита в заднюю часть, покрашена антигравием. Если кто-то что-то видел или знает, просьба сообщить по телефону: 89140737279. За достоверную информацию отблагодарю, – поделился в интернете хозяин.

Хозяин разыскивает автомобиль с помощью соцсетей. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Многие жители города предположили, что автомобиль попросту был припаркован с нарушениями и мешал проезду. Однако владелец отмечает, что машину именно угнали. Напомним, в прошлом году аналогичным способом прямо со двора неизвестные похитили Honda Сivic. Приметную машину на эвакуторе отвезли в ближайший пункт приема металлолома и попросту разобрали на запчасти.

ПО ТЕМЕ

У жителя Владивостока угнали машину на эвакуаторе и сдали ее на металлолом

Авто нашли в этот же день, но уже в разобранном состоянии (фото)