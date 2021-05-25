Угнать за 60 секунд. Во Владивостоке Forester украли на эвакуаторе со двора

Владелец уверен, что машину увезли на эвакуаторе.
Фото: Милана СОКОЛ
Необычная история произошла ночью в столице Приморского края. По словам местного жителя, его машину угнали прямо из-под дома на эвакуаторе, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на РИА VladNews.
О своей беде владелец Subaru рассказал в сети, с просьбой помочь найти машину.
– Был угнан на эвакуаторе Subaru Forester напротив дома Шошина, 25а, после 00:30 ночи. Особые приметы машины: сильно бита в заднюю часть, покрашена антигравием. Если кто-то что-то видел или знает, просьба сообщить по телефону: 89140737279. За достоверную информацию отблагодарю, – поделился в интернете хозяин.
Хозяин разыскивает автомобиль с помощью соцсетей. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.
Многие жители города предположили, что автомобиль попросту был припаркован с нарушениями и мешал проезду. Однако владелец отмечает, что машину именно угнали. Напомним, в прошлом году аналогичным способом прямо со двора неизвестные похитили Honda Сivic. Приметную машину на эвакуторе отвезли в ближайший пункт приема металлолома и попросту разобрали на запчасти.
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