В предварительном голосовании «Единой России» в первый день приняли участие более 8 тысяч жителей Приморья

Жители Приморского края принимают активное участие в предварительном голосовании «Единой России». Напомним, по результатам проведения процедуры, которая стартовала в регионе 24 мая, избиратели должны будут определить, кто представит партию на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание в Единый день голосования 19 сентября.

Голосуют приморцы на официальном сайте предварительного голосования PG.ER.RU. Регистрация избирателей открыта до 28 мая.

В настоящее время на партийном электронном ресурсе зарегистрировалось около 41 тысяч избирателей. В первый день в голосовании принял участие 8371 человек.

Как подчеркнул секретарь Приморского регионального отделения Партии, губернатор Олег Кожемяко, «Единая Россия» - единственная партия, которая применяет процедуру открытого предварительного голосования, предусматривая возможность голосования не только членов партии, но всех избирателей на своей территории. Причем подбор кандидатов в депутаты опирается на мнение людей

«Партия постоянно обновляется: мы видим среди тех, кто участвует в предварительном голосовании и волонтеров, и общественников, и профессионалов. Это те люди, кто честно и искренне выполнял свою работу, кто заслужил доверие жителей. Если за них проголосует большинство, они будут являться кандидатами от партии на выборах в Законодательное Собрание Приморского края и Государственную Думу», - заявил Олег Кожемяко.

Он также отметил, впервые в истории выборов предварительное голосование массово проходит онлайн, через сайт Госуслуги.

«Очень важно, когда проголосовать можно не только на участке, но и в машине, дома, на даче, где есть доступ в Интернет. Это очень удобно и позволяет сделать свой выбор большому количеству избирателей», - сказал глава Приморского края.

Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая в электронном формате по всей стране. В Приморском крае, как и в ряде других регионов, оно будет проведено еще и очно – в последний день ПГ. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех субъектах РФ и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму и кампаниях регионального уровня, утвердят на Съезде партии 19 июня.