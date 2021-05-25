«Все проблемы жителей – наша работа»: единый центр для жалоб создадут во Владивостоке

Константин Шестаков провел совещание с руководителям управлений мэрии города. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Исполняющий обязанности главы администрации Владивостока провел совещание с руководителями управлений мэрии. Константин Шестаков обсудил важные вопросы, касающиеся ремонта дорог, голосования за благоустройства общественных территорий, а также создания Центра управления муниципалитетами.

И.о. мэра поставил первоочередные задачи для представителей администрации.

– Прошу отказаться от формулировок «это не моя работа», или «мы не должны этим заниматься». Для городской власти все проблемы жителей – наша работа. Даже если вопрос в полномочиях других ведомств – нам необходимо конструктивно с ними взаимодействовать для решения проблем, – поделился Константин Шестаков.

Градоначальник отметил необходимость создать Центр управления муниципалитетом, куда будут стекаться все обращения горожан, содержащие проблемные адреса, в том числе жалобы из интернет-приемной, из Единой дежурной диспетчерской службы и социальных сетей. Все обращения будут анализировать после чего принимать решения – как оперативного характера, так и стратегического. Как отметил мэр, власти должны слышать жителей и строить свою работу в соответствии с их нуждами.

– Мы должны слышать жителей и строить свою работу в соответствии с их социальным заказом, –констатировал Константин Шестаков.

Глава Владивостока также заслушал финансовый отчет об исполнении бюджета. Управлению дорог и благоустройства города выделено 1,727 миллиарда рублей для ремонта дорог и других объектов. По мнению мэра города, пока выполнена только часть работ. Шестаков распорядился нарастить темпы.

– Средства выделены, нет никаких причин для отговорок – все работы должны выполняться в срок и качественно, прошу усилить контроль с вашей стороны. Вопрос ремонта дорог – один из самых актуальных для города – потребовал Константин Шестаков у заместителя главы администрации – начальника управления дорог и благоустройства Николая Зайцева.

Также специалисты подвели промежуточный итог по голосованию жителей Владивостока за благоустройство общественных территорий. На данный момент свои голоса отдали почти 30 000 местных жителей. Заинтересованность горожан и высокий процент проголосовавших поможет получить федеральное финансирование, чтобы сделать город лучше. Поэтому важно, чтобы как можно больше людей приняли участие в онлайн-голосовании.

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