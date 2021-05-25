«Это человеческая кость?»: ремонт крыльца в Приморье закончился вызовом полиции

обеспокоенные жильцы вызвали полицию, найдя кость. Фото: www.instagram.com/arstv.

Необычная история произошла в селе Чернышевка в Анучинском районе Приморья. Местные жители обнаружили весьма пугающую находку под крыльцом дома – крупную кость, похожую на человеческую. Обеспокоенная семья вызвала местного участкового, чтобы развеять свои опасения.

Останки напугали жильцов. Фото: www.instagram.com/arstv.

Находка испугала хозяйку дома. Дочь женщины окончила медицинский ВУЗ и именно ей показалось, что кость может принадлежать человеку, сообщает РИА VladNews. Сельчане настояли на проверке останков, хотя полиция предлагала просто выкинуть находку, сомневаясь в ее криминальном происхождении.

Более опытные в этих вопросах служители правопорядки изучили останки и сделали заключение, что кость принадлежит крупному рогатому скоту. Правда, как она оказалась замурована под крыльцом – история умалчивает. Не исключено, что ее попросту когда-то притащила собака.

На крыльце прогнили доски, во время ремонта жильцы и обнаружили останки. Фото: www.instagram.com/arstv.

Подписчики популярного местного паблика, которые с интересом наблюдали за развитием истории, обсуждают ситуацию.

«Я боюсь таких "медиков"», «С каждым годом все страшнее болеть становится», «Криминала там точно не было, этим домом владели одни хозяева последние 26 лет, полиция так отреагировала потому что знает, чья это квартира была, и что там все было чисто», – высказываются приморцы.