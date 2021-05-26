«Все встало колом»: на аварийном мосту в Приморье застрял автобус

ЧП на мосту в районе Артем ГРЭС. Фото: принтскрин видео.

Прошли ровно сутки с момента установки новой габаритной рамки на аварийном путепроводе в районе Артем ГРЭС, как ее снова практически снесли. В этот раз проскочить решил водитель заказного автобуса. Решить, то решил, но вот протиснуться не смог. Крупногабритный транспорт попросту застрял, повредив конструкцию.

Игнорируя знаки, установленные перед мостом, который признали аварийным из-за разрушающихся балок, водитель автобуса ринулся напролом. Впрочем, это далеко не первый случай. Габаритную рамку сносят с печальным постоянством.

Напомним, усиленную металлическую конструкции установили накануне. В этот раз ее сделали более прочной, поэтому рамка устояла, однако сам автобус оказался в западне. На месте ЧП сейчас работают полицейские.

Из-за необдуманного поступка одного водителя масштабная пробка сковала всю прилегающую трассу. Проехать можно через Суражевку и Заводской, где изначально и предусмотрен объезд крупногабаритного транспорта. По мосту, двухполосное движение по которому открыли после укрепления опор только в понедельник, разрешено двигаться транспорту, высотой не больше 3 метров и весом, не превышающим 3,5 тонны.

«Все встало колом», «Сюда пока лучше не стоит», «И снова пробки», – сетуют в сети местные жители.

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