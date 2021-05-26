«Руки бы сломать, чтобы баранку не смог крутить»: увиденное на реке привело приморцев в ужас

Приморцы огорчились из-за происходящего на реке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неприятный сюрприз ждал компанию, решившую отдохнуть на природе в Приморье. Подъезд к реке в Артемовском городском округе оказался завален мусором. Подобное свинское поведение вызвало негодование жителей края.

– Поехали отдыхать на речку Кневичанку, но проезд закидан вот такими коробками. Никаких знаков не стоит, кто и зачем это сделал не совсем понятно, – поделился в сети очевидец.

По словам мужчины, неизвестные свалили мусор при заезде со стороны села Кневичи, как поворачивать направо с моста к реке.

Гнев очевидца разделили пользователи интернета.

«100% ... Одна из местных кафешек , судя по бутылкам от пива», «Кто-то просто сгрузил слабоумный», «Потому что во Владивостоке некуда выкидывать, развозят по краю», «Руки бы сломать, чтобы баранку не смог крутить», – комментируют подписчики популярного приморского сообщества в Инстаграм.

Напомним, на главном мусорном полигоне края, расположенном во Владивостоке, закончилось место. Из-за этого введен локальный режим ЧС. Примечательно, что на свалку свозятся также отходы из Артема и Надеждинского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Владивостоке закончилось место на свалках, введен режим ЧС

Постановление подписал губернатор, проблема касается также Артема и Надеждинского района (подробнее...)