Пока вы мечтаете о «Теплом доме», мы его строим

Если наши предки довольствовались бревнами и камнем для строительства жилья, то в наше просвещенное время, СИП технология строительства жилых домов, уже более полувека применяемая в странах Северной Америки и Европы и успешно закрепившаяся с 2003 года в России, является привлекательным вариантом для решения жилищного вопроса.

Построить свой собственный дом для всей семьи – мечта многих людей. Воплощением мечты в реальность на протяжении 10 лет успешно занимается ПСК «Теплый Дом» в городе Находка Приморского края.

Хотите построить быстро, качественно и надежно? Красиво, тепло и экологично? Финансово доступно? Обращайтесь к профессионалам нашей компании!

ПСК «Теплый Дом» сообщает информацию, которая заинтересует заказчиков. Весной 2021 года стал доступен новый механизм финансовой помощи. Компания теперь является партнером ПАО «Почта Банк» и АО «Банк ДОМ.РФ» в области индивидуального жилищного строительства. Это предоставляет многим семьям новые возможности для строительства или приобретения собственного жилья.

АО «Банк ДОМ.РФ» проводит социальные программы, в которых:

- заемщиками могут стать семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. А также семьи, в которых до конца 2022 года родился ребенок с ограниченными возможностями. Процентная ставка – от 4,7% на весь срок кредитования. Это позволит многим семьям решить жилищные проблемы быстрее и проще.

- граждане Российской Федерации в возрасте от 21 до 65 лет, независимо от наличия детей, могут получить кредит от 6,1% на весь срок кредитования для постройки жилого дома на имеющемся в собственности земельном участке, либо с его одновременным приобретением.

Расширяются возможности наших заказчиков при участии в акциях с градацией процентных ставок от 9,9% в рамках программы домостроения от АО «Почта Банк».

Обращайтесь к нам по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, 1а, офис 201. Телефон: 8-914-736-09-81.

Наша задача - помочь вам получить финансовую помощь и построить свой теплый дом.