Житель Приморья продал дом, не опустошив тайник с наркотиками

Мужчина оставил наркотики в проданном доме. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.

Весьма странная история развернулась на юге Приморского края. Новая владелица частного дома в Хасанском районе обнаружила тайник с наркотиками. Брать на себя чей-то грех и уничтожать два килограмма непонятных веществ женщина не стала, а вот в полицию о находке заявила. И не зря.

Покупка дома в Славянке обернулась чередой происшествий для новой владелицы и старого хозяина. Женщина нашла в амбаре внушительный пакет, содержимое которого внешне напоминало наркотики растительного происхождения. Не желая иметь проблем с законом, она позвонила в полицию. Экспертиза подтвердила опасения хозяйки. Специалисты выяснили, что в амбаре хранились два килограмма марихуаны.

Бывшего владельцу теперь грозит до 10 лет. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.

Полицейские предположили, что наркотики принадлежат бывшему владельцу дома. Ориентировка на 54-летнего мужчину была передана наружным нарядам. Задержать подозреваемого удалось в короткие сроки. В полицейском участке он признался, что сорвал дикорастущие кусты наркосодержащего растения и хранил их для личного потребления. Однако почему не перепрятал при переезде – остается загадкой.

Теперь незадачливому приморцу грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району, сейчас продолжается расследование. Уголовное дело возбуждено из-за незаконного потребления, изготовления и хранения наркотических средств в крупном размере.

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