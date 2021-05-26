Убитые подземные переходы во Владивостоке приведут в порядок

Константин Шестаков поручил привести подземные переходы в порядок. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Исполняющий обязанности главы администрации Владивостока вместе со специалистами осмотрел пешеходные переходы, на которые неоднократно поступали жалобы от горожан. Константин Шестаков пообещал привести часть строений в порядок уже в этом году, а облагородить их совместно с креативной молодежью – в 2022 году.

Новый облик в ближайшие месяцы появится у подземок, расположенных на проспекте Красного Знамени, 93, на улице Жигура, а также в районе остановок «Молодежная», «Проспект 100-летия Владивостока» и «Постышева».

Так, подземный переход у ТЦ «Кольцевой», проложенный рядом с сетями «Примводоканала», удивил проверяющих характерным журчанием воды, которое эхом разносится по строению. К тому же постройка уже давно нуждается в ремонте – летом она оказывается частично затоплена водой, а зимой превращается в ледяную полосу препятствий. Словом, переход расположенный на важном и оживленном участке трассы – настоящая головная боль местных жителей. Константин Шестаков поручил специалистам управления дорог и благоустройства администрации города провести экспертизу.

Во время рабочий поездки глава города побывал в подземных переходах в районе остановок «Постышева», «Проспект 100-летия Владивостока» и «Молодежная». Во всех постройках схожие проблемы: тусклое освещение, обшарпанные стены и годами отсутствующий ремонт потолков и входных порталов. Работникам ВПЭС поручено подготовить предложения по дополнительному освещению.

– Уже в этом году подземные переходы приведут в порядок, а в будущем совместно с креативной молодежью мы проработаем вопросы их художественного оформления. Городские службы в ежедневном режиме проводят анализ обращений граждан. И в топ-3 самых наболевших проблем, после дорог и вывоза веток, попало состояние подземных пешеходных переходов. Стараемся оперативно реагировать на социальные запросы горожан, – резюмировал Константин Шестаков.

Также ремонт в этом году пойдет в подземном переходе а улице Жигура. Кстати, уже даже готов эскизный проект для росписи стен. В качестве тематики взята железная дорогая, которая проходит неподалеку от подземки. Да и сам район долгое время был заселен железнодорожниками. Поэтому художники предложили развить эту историю и нарисовать здесь паровоз из Ромашково, доехавший до Владивостока.

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