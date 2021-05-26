Ограничитель на многострадальном мосту в Приморье оборудуют цепями

Очередное ЧП на мосту. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.

Авария на путепроводе в районе ГРЭС, которая парализовала движение на трассе с утра, заставила специалистов принять более действенные методы по ограничению проезда. Напомним, из-за аварийного состояния моста по нему запрещен проезд крупногабаритной техники. Однако воители, продолжают игнорировать требования знаков и едут в прямом смысле напролом. Ситуацию прокомментировали в правительстве края.

Ограничительная рамка, которая запрещает движение транспорта высотой больше 3 метров и весом превышающим 3,5 тонны, в очередной раз повредили. И это при том, что ее установили буквально вчера. Благодаря тому, что конструкцию усилили, она устояла, зато желающий проскочить водитель автобуса оказался в тисках. К счастью, обошлось без пострадавших. Степень вины нарушителя устанавливают сотрудники ГИБДД, которые уже оформили аварию.

– В ближайшее время дорожники восстановят поврежденную рамку, поставят перед ней предупредительную конструкцию, на которой будут висеть цепи на высоте, соразмерной грузовому транспорту – они будут стучать по проезжающим грузовым машинам и автобусам. Предполагается, что это остановит большегрузный транспорт и он поедет в объезд, как это и запланировано временной схемой движения, – рассказала пресс-служба правительства Приморья.

Возможно, что подобные меры в этот раз помогут избежать транспортного коллапса на мосту. До этого ограничительную рамку сносили с печальным постоянством. Для большегрузов предусмотрен объезд через Суражевку и Заводской.

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