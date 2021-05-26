Дальневосточники заняли первое место в очередном рейтинге

Дальневосточники предпочитают добираться на работу на личном транспорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По результатам исследования hh.ru оказалось, что 40% дальневосточников обычно добираются до места работы на своем автомобиле, 27% – на общественном транспорте, 15% – пешком, а еще 17% часть пути проделывают на автомобиле, часть – на общественном транспорте.

Пешком до работы обычно добираются научные работники и педагоги, машину использует высший менеджмент, а работники сфер искусства и масс-медиа предпочитают общественный транспорт.

По популярности общественного транспорта дальневосточники делят предпоследнюю строчку рейтинга с жителями Северо-западного ФО. «Для сравнения: в целом по стране общественный транспорт предпочитают 46%, а свой автомобиль – 30%. Наиболее часто общественным транспортом пользуются москвичи: 68% выбрали этот вариант, а вот на личном авто на работу ездят лишь 19% жителей столицы», – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елена Волкова.