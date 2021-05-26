В Приморье запустят новенькие электрички

В Приморье обновят железнодорожный транспорт. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье в ближайшее время должны доставить два новых электропоезда, которые запустят на популярные маршруты. Как рассказал губернатор края Олег Кожемяко, их планировалось завести еще в прошлом году, но помешала пандемия.

– Уже достигнута договоренность с ОАО «РЖД» о поставке в Приморский край двух новых современных электропоездов в четырех- и шестивагонном исполнении 2020 года выпуска. Поставка планируется в мае – июне, – рассказал Олег Кожемяко во время ежегодного отчета перед Законодательным Собранием Приморья.

Стоит отметить, что железнодорожный транспорт крайне востребован в Приморье, особенно в разгар дачного периода. Только за прошлый год услугами «РЖД» воспользовались больше 4 миллионов приморцев.

По словам главы края, новые поезда помогут оптимизировать существующие железнодорожные маршруты, добавив подвижной состав на наиболее востребованные направления.