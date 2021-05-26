Ноу-хау инженеров АО «Восточный Порт» повысило эффективность выгрузки вагонов с углём

Крупнейший в России специализированный терминал по перевалке угольной продукции АО «Восточный Порт» повысил эффективность выгрузки полувагонов, проведя модернизацию углеприёмных бункеров на закрытом комплексе тандемного вагоноопрокидывателя №3. Новаторская идея – изменить с 45 до 60 градусов угол наклона задней стенки бункера (увеличив тем самым площадь проходного сечения его разгрузочной части и, в конечном итоге, исключив налипание угля на стенки бункера) принадлежит групповому механику вагоноопрокидывателя Третьей очереди специализированного угольного комплекса Александру Асташкину, который разработал и вместе с коллегами внедрил в производство рационализаторское решение.

В конце минувшего года специалисты Порта изменили конструкцию одного из подземных приёмных бункеров высотой с шестиэтажный дом, а затем в ходе опытно-промышленной эксплуатации провели мониторинг работы вагоноопрокидывателя №3. Исследования показали, что после модернизации углеприёмника в работе гигантской разгрузочной машины практически не наблюдалось непроизводительных простоев (из-за необходимости расчистки разгрузочной части ранее они могли продолжаться до 12 часов в сутки) – уголь беспрепятственно следовал вниз через воронку бункера на подземные конвейеры и далее по технологической цепочке. Когда стало очевидно, что модернизация дала ожидаемые результаты, было принято решение – полностью усовершенствовать ось из четырёх бункеров на вагоноопрокидывателе №3. Сейчас на очереди модернизация «четвёрки» бункеров соседнего вагоноопрокидывателя №4. Работы на объекте начнутся уже в июне текущего года.

Комплекс из четырёх закрытых вагоноопрокидывателей по праву считается сердцем специализированного угольного терминала. За один цикл выгрузки длительностью 2,5 минуты мощная техника способна обрабатывать одновременно восемь полувагонов общей грузоподъёмностью свыше 600 тонн угля. Принцип действия оборудования прост: два гружёных углем полувагона заходят в вагоноопрокидыватель и закрепляются на платформе с рельсами, которая наклоняется вместе с полувагонами на 160 градусов, ссыпая уголь в подземные бункеры. Во время поворота вагона над зоной выгрузки из десятков форсунок распыляется водяная завеса «сухого тумана», связывающего самые мелкие частицы угля. Воздух в закрытом здании вагоноопрокидывателя постоянно очищается благодаря системе аспирации, работающей по принципу большого пылесоса.

– Благодаря применению двух современных закрытых комплексов вагоноопрокидывателей специализированный терминал «Восточного Порта» способен выгружать более 2 тысяч полувагонов в сутки – отмечает управляющий директор предприятия Вадим Байбак. – Высокая скорость обработки вагонов обеспечивает оптимизацию всего перевозочного процесса по сети РЖД и способствует увеличению товарооборота с потребителями угля в странах АТР в целях реализации экспортного потенциала России.