Две жизни спас санитарный вертолет Ми-8 уже в свой первый вылет в Приморье

Оперативная транспортировка позволяет сохранить людям не только жизнь, но и трудоспособность. Фото: ТЦМК в Приморье

Первый полет в Приморском крае совершил Ми-8, который предоставила региону Национальная служба авиации в рамках субсидии федерального правительства. Воздушное судно оперативно доставило бригаду врачей на вызов в Находку и эвакуировало двух пациентов в краевые медучреждения во Владивостоке. В 2021 году только на недавно поступивший в край Ми-8 запланировано 322 летных часа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на правительство края.

Этот Ми-8 будет использоваться для нужд санавиации региона в течение года. Всего на санитарно-авиационные работы в Приморье предусмотрено 95 миллионов рублей, из них 70% выделяются из федерального бюджета, а 30 % из регионального, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК).

По данным центра, за пять месяцев этого года санитарная авиация Приморья эвакуировала 104 человека, провела три консультации и четыре операции за 100 вылетов. Два вертолета EurocopterAS-350B3e провели в небе более 287 часов.

– Благодаря санавиации есть возможность экстренно транспортировать пациента, например, с инфарктом, в сосудистый центр. Оперативность позволяет сохранить человеку трудоспособность, а иногда и жизнь, – подчеркнула зампред правительства - министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.