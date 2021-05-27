Примгидромет сделал важное заявление по проходящему циклону – Владивостоку нужно знать

Специалисты изменили прогноз. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже несколько дней специалисты предупреждают о том, что на Приморье надвигается мощный циклон. Более того, по данным синоптиков, четверг должен был стать для горожан настоящей катастрофой, ведь именно на него придется самый сильный удар стихии. Наступил четверг, и специалисты сделали важное заявление по прохождению непогоде.

- Сильный дождь на сегодня, 27 мая, во Владивостоке отменяется. Циклон, который должен был сместиться с севера Корейского полуострова к побережью Приморского края, изменил свою траекторию и стал смещаться на 2-3 градуса южнее, по центральной части акватории Японского моря. Облачная система этого циклона компактная, зона сильный дождей находится над морем, - сообщают синоптики «Примгидромета».

Так, во Владивостоке сегодня ожидается небольшое дождь, который пройдет во второй половине дня. Дневные температуры воздуха в пределах +13 +16 градусов. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного. По всему краю прогнозируются небольшие и умеренные осадки. По большей части это касается восточной половины. Температуры воздуха в регионе от +10 до +20 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный.