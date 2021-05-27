Двери буквально разорвало. Массовая авария с участием Lexus парализовала межквартальную дорогу во Владивостоке

Авто серьезно пострадали. Фото: предоставлено очевидцами.

Авария с участием трех авто произошла 27 мая в районе Снеговой пади во Владивостоке. Разбитые транспортные средства заняли одну из полос, заблокировав проезд для других участников движения. Естественно, что из-за масштабной помехи на дороге образовалась пробка.

Авария существенно осложнила движение. Фото: предоставлено очевидцами.

Сценарий ДТП на улице Анны Щетининой еще предстоит уточнить полицейским. На данный момент известно, что участниками столкновения стали две малолитражки и кроссовер. Особенно сильно досталось Toyota, двери которой деформировались до неузнаваемости, оказавшись в салоне. Серьезные кузовные повреждения получил и Lexus, у авто разбита передняя часть. Ремонт элитно кроссовера влетит в копеечку.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Подробности выясняются.

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