СК заинтересовался случаем нападения собаки на девочку в Артеме

По результатам работы будет принято процессуальное решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СК Приморья начал доследственную проверку по статье «Халатность» после сообщения о нападении агрессивной собаки на девочку недалеко от школы в Артеме. Напомним, что ученица стала жертвой двух животных по дороге в учебное заведение. Мама ребенка узнала о произошедшем по телефону и была, мягко говоря, в шоке. Случилось все буквально в среду, 26 мая.

- Предварительно установлено, что обязанность присмотра за бездомными животными возложена на администрацию Артемовского городского округа Приморского края, однако до настоящего времени должностными лицами администрации мер по надлежащему присмотру не принято, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве также отмечают, что сейчас оперативники устанавливают личность девочки, которая пострадала от нападения собак. Следователи проводят оперативные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. По результатам проделанной работы будет принято процессуальное решение.

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