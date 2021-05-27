Третья волна? Роспотребнадзор призвал усилить ковидные ограничения в Приморья

Контроль лег на плечи муниципалитетов. Фото: Александр Сафронов/правительство Приморского края

Роспоребнадзор призвал усилить санитарные меры против распространения эпидемии коронавируса. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба, которое проходило совместно с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Во время совещания Татьяна Детковская, главный санитарный врач региона, рассказала о том, что наблюдает рост заболеваемости ковидом из-за сезонной миграции.

- Вирус циркулирует среди населения, он никуда не исчез. Коэффициент прироста заболевших увеличился с 0,9 до 1,1 за последнее время. Заболевают люди всех возрастов, причем 45% заразившихся – это работающие, – уточнила она.

Как отмечают в пресс-службе правительства Приморья, стабилизировать ситуацию можно двумя способами: вакцинироваться и соблюдать все санитарные требования.

- Нужно усилить контроль за соблюдением эпидтребований в магазинах, транспорте, общественных местах, на предприятиях. Соблюдать масочный режим. Кроме того, необходимо ввести запрет на проведение массовых мероприятий на территории края, активизировать работу административных комиссий, правоохранительных органов по пресечению нарушений санитарных норм, – пояснила Татьяна Детковская.

Губернатор региона призвал муниципалитеты строго следовать предписанию Роспотребнадзора, сделав акцент на вакцинации. Параллельно с этим необходимо усилить контроль за соблюдением всех требований.

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