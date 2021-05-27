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Происшествия27 мая 2021 7:28

Бастрыкин раскритиковал. В отношении сотрудников СК Приморья началась проверка из-за расследования таинственного исчезновения человека

К главе СКР обратились родители пропавшего молодого человека
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Александр Бастрыкин проводил прием граждан в режиме онлайн.

Александр Бастрыкин проводил прием граждан в режиме онлайн.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ, провел в режиме онлайн-конференции прием граждан. До главы СК удалось дозвониться жителям Приморского края, которые оказались недовольны работой местных следователей. Дальневосточники рассказали о том, что в 2017 году исчез их сын 1987 года рождения. Молодой человек уехал из дома на машине и пропал. С тех пор о его местонахождении никому ничего не было неизвестно.

По факту исчезновения парня было возбуждено уголовное дело, правда, лишь спустя 4 месяца после его пропажи. Потом районный следователь и вовсе прекратил разбирательство. Возобновилось расследование в апреле 2020 года.

- Александр Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных на местах и назначил служебную проверку в отношении сотрудников следственного управления, имеющих отношение к расследованию. В частности, будет установлено, почему уголовное дело не было возбуждено своевременно, а также законность его прекращения. Уголовное дело по поручению Председателя СК России передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России, - сообщается на сайте СКР.

В ведомстве отмечают, что на место уже выехали криминалисты главного управления СКР.

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Криминал