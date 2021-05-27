Бьет – значит … Житель Воскресенки до смерти забил ножницами свою возлюбленную

Преступление было совершено еще в августе 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На скамье подсудимых оказался житель села Воскресенка. Как удалось установить в зале суда, преступление было совершено еще в августе 2020 года.

- Фигурант, узнав о том, что его сожительница не вышла на работу, отправился ее искать. Обнаружив женщину, лежащей на обочине дороги в состоянии сильного алкогольного опьянения, злоумышленник попытался ее разбудить, - сообщают в прокуратуре Приморского края. - Потерпевшая стала его оскорблять и мужчина, разозлившись, нанес ей несколько ударов по телу, после чего перенес сожительницу в автомобиль и отправился домой.

В этот же день во время застолья пара поссорилась. Мужчина просто избил сожительницу, а потом схватил ножницы и продолжил наносить удары. В итоге она скончалась.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщают в ведомстве.

Стоит отметить, что приговор суда пока не вступил в законную силу. Значит он может быть обжалован в течение 10- дней.

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