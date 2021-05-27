Стало известно, когда МФЦ Приморья начнут выдавать новые загранпаспорта с чипом

Новый документ имеет большую степень защиты. Фото: Правительство Приморского края

Уже с 15 июня МФЦ Приморского края начнут оформлять и выдавать заграничные паспорта нового поколения. Срок действия такого документа будет составлять 10 лет. В министерстве цифрового развития и связи региона рассказали о том, что во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Находке и Уссурийске местные МФЦ уже заканчивают тестирование оборудования. Оно как раз и будет отвечать за выдачу загранпаспортов с биометрическими данными.

- Теперь документы для заграничных поездок жители края смогут получить в дополнительных пунктах выдачи, помимо УВД. Срок действия паспорта с биометрическими данными – 10 лет, что, безусловно, более удобно по сравнению с паспортами с 5-летним сроком, – подчеркнули специалисты.

В пресс-службе правительства Приморья, отметили, что паспорт нового поколения имеет большую степень защиты и содержит в себе микросхему. Речь о микрочипе, который содержит всю информацию о владельце документа.

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