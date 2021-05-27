Приморские школьники могут поменять тыкву и капусту на телефон

Школьникам готовы подарить планшет, портативную колонку и мобильный телефон за самую большую тыкву или капусту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве сельского хозяйства Приморского края объяснили, что крестьянское хозяйство «Морозова» в селе Фроловка Партизанского района вновь проводит акцию «Подарок за урожай». Глава хозяйства Татьяна Морозова отметила, что в этом году японские коллеги предоставили для конкурса семена тыквы.

В акции могут принять участие школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Всех участников регистрируют. Каждые две недели лета конкурсанты будут присылать фото и видеоотчет об успехах в растениеводстве. Тем, кто вырастит самую большую капусту или тыкву достанутся призы: планшет, портативная колонка или мобильный телефон.

В министерстве отметили, что бесплатную рассаду можно получить в магазине «Фроловские овощи» с 26 мая по 6 июня по адресу: Партизанский район, село Фроловка, улица Партизанская, 41А.