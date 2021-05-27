«Твой ход» может дать студентам 2,5 миллиона рублей

Грант в размере 2,5 миллионов рублей на развитие своего университета или факультета, 1 миллион рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий, а также путешествие по России и ценные призы получат победители Всероссийского конкурса «Твой ход». Пять процентов от общей суммы можно будет потратить на осуществление личной мечты.

Участвовать в конкурсе могут студенты бакалавриата и специалитета, обучающиеся на невыпускном семестре.

«Твой ход» поможет активным молодым людям развить профессиональные компетенции, лидерские качества, а также творческий и научный потенциал. Главная его особенность — это практико-ориентированная и развивающая части, в рамках которых участники смогут предложить собственные решения по различным направлениям и получить персональные рекомендации по развитию.

Состязание проводится по 11 направлениям, в том числе «Развиваю среду», участники которого смогут представить свой проект преображения города. А также для конкурсантов, ведущих здоровый образ жизни, подойдет секция «Расширяю границы возможного».

В конкурсе четыре этапа.

С 8 апреля по 15 июня этап «Самоопределение», где участники смотрят образовательные уроки и выбирают направление конкурса.

Разработка проектов пройдет на этапе «1 2 3 ГО» с 16 июня по 31 августа.

На стадии «Проектные решения», который пройдет со 2 августа по 5 октября, конкурсантам предстоит защитить проект перед экспертами и заказчиками.

«Определение победителей» пройдет с 6 октября по 30 ноября после разработки проектного решения мегавызова и его защиты перед главой региона и крупнейшими корпорациями.

Заявки на сайте конкурса «Твой ход» принимаются до 12 июня.