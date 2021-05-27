Специалист МЧС, участвующий в тушении, прокомментировал пожар в многоэтажке во Владивостоке

Репортаж с места ЧП. Фото: Александра Терехова.

Пожар в многоквартином доме на улице Леонова во Владивостоке, к которому сегодня приковано внимание СМИ и местных жителей, прокомментировал один из участников тушения. Замначальника 2-го пожарно-спасательного отряда Константин Поваров ответил на вопросы журналистов и рассказал подробности пожара.

Пожарным удалось в короткие сроки отстоять квартиру от огня и вывести из задымленных помещений шест жильцов верхних этажей.

Официально версию случившегося еще предстоит озвучить экспертам. Однако уже есть версия, что пожар мог произойти из-за замыкания проводки, якобы в квартире была майнинговая ферма. Бесперебойно работающее оборудование для заработка в мировой паутине, вполне могло перегрузить электросеть. К тому же, подобные случаи уже были в Приморье. Тогда пожар уничтожил сразу семь квартир, ущерб от действий криптовалютчика составил 53 миллиона рублей.

К счастью, в этот раз обошлось все малыми потерями, а главное – без человеческих жертв.

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