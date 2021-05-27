Полиция назвала электросамокаты в Приморье опасными, и вот почему

Уже зафиксированы первые жертвы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

С каждым днем популярность электросамокатов растет. Как оказалось, этот вид транспортного средства является опасным, но никто из горожан не задумывается об этом, когда встает на него. С заявлением выступили сотрудники Госавтоинспекции. Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, полиция считает, что электросамокаты нужно рассматривать как источник повышенной опасности. Так, уже с начала 2021 года в регионе зафиксировано 3 ДТП с участием этого приспособления. Притом в два случая закончились травмами людей.

В Артеме водитель Toyota Aqua сбил двух детей, которые ехали на электросамокате со второстепенной дороги. В результате аварии 7-летний мальчик был госпитализирован, у него диагностировали серьезную травму головы. В Арсеньеве 14-летнего мальчика на электросамокате сбил Lexus. Подросток получил ушибы и ссадины.

Кстати, случаи, в которых электросамокаты врезаются в людей, авариями не считаются, так как речь идет о двух пешеходах, поэтому их в сводке нет.

Таким образом, сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание жителей Приморья о том, как важны меры личной безопасности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14