Администрация Владивостока ищет специалистов в сфере капремонта ливневой канализации

В городе приводят в порядок систему ливневой канализации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Владивостока намерена осуществить масштабные планы по ремонту ливневой канализации в городе. Мэрия планирует отремонтировать и благоустроить сети более чем по 20 адресам. Где-то ремонт уже идет во всю, где-то еще только предстоит. Для продуктивной работы мэрия ищет подрядчиков, которые разработают документацию на капремонт.

Речь идет о капитальном ремонте систем ливневой канализации в разных районах приморской столицы. Администрация города уже объявила несколько аукционов. Подрядчикам предстоит обследовать сети и подготовить документацию для последующего ремонта.

Как рассказали специалисты управления дорог и благоустройства городской администрации, на Борисенко, 38 – 70, Калинина, 275а, Пограничной, 10, Батарейной, 4 во время сильных дождей территория оказывается подтоплена. Подрядчику предстоит найти решение, как увеличить водосбор и пропускную способность сетей и согласовать проект.

Еще один аукцион проводится на ремонт систем в районе Пушкинской, 29 на нижней площадке фуникулера. Здесь специалистам предстоит устранить многолетнюю проблему – течь, которая изрядно осложняет жизнь пешеходам.

Стоит отметить, что сейчас проходит ремонт сетей ливневой канализации на Ватутина, 24 и Зои Космодемьянской, 7 – 9. А на проспекте Красного Знамени, 127 и поселке КЭТ, 1 на острове Русский работы уже завершились.

Также администрация города планирует отремонтировать и благоустроить сети ливневой канализации и в других районах города.

– Это сети на Гульбиновича, 8/2 – 19а, проспекте 100-летия Владивостока, 29а, Снеговой, 86 – 135, Военном Шоссе, 19, Народном проспекте, 20, Котельникова, 2 – 4, Шигино, 79, Сахалинской, 30, Монтажной, 13, Окатовой, 66, Приморской, 15, Зои Космодемьянской, 7, Калинина, 2, стр. 7, Ватутина, 12, Воронежской, 2, Луговой (от дома № 60 на Баляева мимо домов № 77, 75, 71 по Луговой и далее до пересечения с основной улицей Луговой) и по другим адресам, – прокомментировала пресс-служба мэрии.

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