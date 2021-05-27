Ректора ДВФУ Никиту Анисимова посвятили в члены РГО

Никита Анисимов. Фото: пресс-служба ДВФУ

Очередное заседание Совета Общества изучения Амурского края - Приморского краевого отделения Русского географического общества состоялось 27 мая во Владивостоке. На нем исключили из реестров умерших и потерявших связь с Обществом, а затем приняли несколько новых членов.

Среди тех, кого удостоили такой честью, оказался и ректор ДВФУ Никита Юрьевич Анисимов, кандидат наук, бывший математик.

«Говорит, что управленческая работа не оставляет ему ни малейшего шанса защитить докторскую. Он заявил, что начальников у него в крае мало, но он старается участвовать во всех профильных общественных организациях, поскольку считает, что это принесет пользу ему, Университету и самим организациям», - рассказал член Общества Владимир Калинин, присутствовавший на заседании.

Помимо Анисимова в Общество приняли Алексея Козицкого, Олега Матвеева, Антона Евсеева, Юрия Кузнецова, Наталью Шарыгину, Илью Рыжкова, Владимира Федюкина, Артура Вовженяк, Евгения Хрисанова, Татьяну Ким.