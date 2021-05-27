На все есть гарантия. Во Владивостоке подрядчики за свой счет восстанавливают поврежденные участки

Подрядчики ремонтируют проблемные участки. Фото: Ольга Ильченко/Администрация Владивостока.

Во Владивостоке подрядчики приводят в порядок дороги и пешеходные зоны, отремонтированные ранее. Дело в том, что на некоторых участках оказался поврежден асфальт, где-то покосились ограждения, а где-то и вовсе разрушилась тактильная плитка. На все виды работ существует гарантийное обслуживание, поэтому после проверки и выданных предписаний, исполнители устраняют нарушения.

Речь идет о подрядных организациях, которые проводили комплексный ремонт в течение последних трех лет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и других программ. Специалистам сейчас предстоит поменять асфальтовое покрытие, где это требуется, восстановить бордюры, тактильную плитку и ограждения.

– Многие подрядчики уже приступили к работам. Так, прошлой ночью восстанавливали поврежденное асфальтовое покрытие на Народном проспекте. В ближайшие дни, как только позволит погода, работы проведут на Светланской (в районе цирка) и на Выселковой. На днях представители подрядных организаций также приступили к восстановлению повреждений на Ватутина и Монтажной, – рассказали специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Стоит отметить, что администрация проверила 30 объектов, где проходил в прошлые годы комплексный ремонт. Эксперты выявили больше 200 нарушений. Все их предстоит устранить до конца лета.

ПО ТЕМЕ

Устранять недочеты будут за свой счет. Мэр Владивостока раскритиковал ремонт дорог

Проваливающиеся плитку и асфальт подрядчики должны быстро починить (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14