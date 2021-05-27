Известный бренд открыл 18-этажный отель во Владивостоке

Во Владивостоке в пандемию открыли новый отель. Фото: Иван Дякин

Гостиничный комплекс Novotel Vladivostoк открылся во Владивостоке в торжественной обстановке 27 мая. Он стал первым в Приморском крае объектом гостиничной индустрии бренда AccorHotels.

18-этажный четырехзвездочный отель построили на Партизанском проспекте, рядом с кольцом Инструментального завода. Здесь 102 номера с рестораном, лобби-баром и обширной конференц-зоной.

Во Владивостоке в пандемию открыли новый отель. Фото: Иван Дякин

Сообщается, что компания ООО «Ренессанс» потратила на него 360 миллионов рублей. Генеральный директор компании Accor New East Europe Алексис Деларофф отметил «огромное мужество инвестора, который во время пандемии реализовал этот проект».

«Но отель – это еще и объект социальной инфраструктуры – рабочие места с белыми зарплатами. Также мы рассматриваем другие проекты во Владивостоке, и у нас большое желание развиваться в этом городе», – обозначил отельер.

После слов приветствия почетные гости перерезали ленточку в честь открытия отеля.

«С огромным нетерпением ждем, когда к нам в город поедут туристы, а мы приложим все усилия, чтоб город стал комфортнее, чище и уютнее», – сказал на открытии и.о. мэра Владивостока Константин Шестаков.

Во Владивостоке в пандемию открыли новый отель. Фото: Иван Дякин

Международный гостиничный оператор AccorHotels – владелец более чем 4,5 тысяч отелей, курортов и резиденций более чем в 100 странах мира. Штаб-квартира находится в пригороде Парижа Эври. В России группа представлена компанией Accor New EastEurope, в активе которой – около 50 объектов.