Молодой маме из Приморья не дали путевку в детсад, но она нашла способ выкрутиться

Женщина написала губернатору и запустила механизм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Уссурийска в отчаянии обратилась за помощью к губернатору Приморья, чтобы он разобрался с ее проблемой. Женщина не смогла устроить сына в детский сад из-за нехватки мест. Ей уже отказали в двух учреждениях из-за такой причины, хотя они стояли в очереди на получение путевки. Женщина опустила руки, думая, что ребенок так и не пойдет в этом году в сад. Но все разрешилось, когда ее обращение попало в поле зрения Центра управления регионов Приморского края.

- Вскоре поступил ответ, что в соответствии с датой подачи заявления и очередности в системе учета, ребенок был распределен в соответствующий детский сад. В июне руководитель дошкольного учреждения свяжется с матерью для зачисления малыша. В соцсетях она выразила благодарность за помощь в решении важного для нее вопроса, - сообщают в пресс-службе ЦУР Приморья.

Напоминаем, что ЦУР – это координационный центр. Именно сюда поступают запросы приморцев, связанные с проблемами в регионе. Центр занимается тем, что связывает горожан с органами власти, настраивая между ними открытый диалог. Оперативная обратная связь – главная задача ЦУР.

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