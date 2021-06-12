До 27 градусов тепла, дожди и грозы – о погоде в Приморье в День России

В дальневосточной столице переменная облачность. Фото: Анна СОБОЛЬ

В субботу, 12 июня, Приморье окажется во власти фронтальных разделов, которые и определят погоду в этот день. Синоптики прогнозируют сегодня небольшие дожди, а в отдельных районах даже ливни с грозами. Воздух в летний выходной прогреется до 27 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице переменная облачность. Дождь ожидается только в конце дня. Утром город окутал густой туман, ветер взял направление с юго-запада и юга, во второй половине дня усилится. Температура воздуха здесь сегодня +21...+23°C.

В соседнем Уссурийске также в конце дня ожидаются кратковременные дожди, а может быть даже и гроза. Ветер юго-западный умеренный, а воздух прогреется до 27 градусов тепла.

Находку тоже ждет кратковременный дождь с усилением ветра во второй половине дня. Температура воздуха +22...+24°C.

По данным портала «Примпогода», температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Посьет +19°C, в бухте Находка +14°C.

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