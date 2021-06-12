«Вообще дико, просто жесть»: во Владивостоке, столкнувшись со спецтехникой, на трассе сгорел дорогой кроссовер

Фото: скриншот из видео, instagram.com/dpskontrol_125rus.

Серьезная авария произошла минувшей ночью, 12 июня, во Владивостоке. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ДПС. Об этом сообщает автомобильный паблик в Инстаграм.

Инцидент случился на спуске в районе улицы Героев-Тихоокеанцев. Водитель авто марки BMW X5 двигался в сторону бухты Улисс. В этот момент там же работала спецтехника – пылесос. По каким-то причинам рулевой кроссовера не заметил габаритный автомобиль и на полном ходу врезался в транспорт.

Удар был такой силы, что дорогая иномарка загорелась, а части кузова разлетелись по всей трассе. В момент столкновения в машине находились два человека – пассажир и водитель. Последнего зажало в покореженном авто, а вот пассажиру удалось выбраться самостоятельно.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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