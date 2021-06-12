В Приморье сварщик украл из автосервиса редкую иномарку и разбил авто

Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

История, сюжет которой знаком многим, произошла накануне в Приморье. Девушка оставила машину в ремонте, а в итоге получила разбитого «железного коня». Подробнее – в материале «Комсомолки».

Инцидент случился в одной из автомастерских города Уссурийска, куда девушка привезла автомобиль на мелкий ремонт и покраску. Этим же вечером ремонтникам не хватило алкоголя, и тогда сварщик решил, что было бы неплохо съездить за добавкой на чужом автомобиле. По пути он с управлением, конечно же, не справился, опрокинул машину в кювет в районе улицы Тургенева и попутно снес водонапорную колонку. Сам он с места преступления сбежал. В деревню к бабушке – в Черниговский район.

Утром автомобиль обнаружили сотрудники ДПС, патрулировавшие территорию. Они-то и начали искать владельца транспорта, после чего вышли на девушку, для которой находка стала настоящим шоком. 39-летняя жительница Уссурийска незамедлительно написала заявление в полицию об угоне. Причиненный ущерб она оценила в 550 тысяч рублей. Еще бы, ведь на кону редкий красавец – красный автомобиль марки Chevrolet Camaro 90-х годов.

Виновника инцидента удалось задержать там, куда он отправился ранним утром после аварии – в Черниговском районе, у бабушки. Им оказался 32-летний житель Уссурийска, действительно работающий сварщиком в автосервисе. В полиции он во всем признался.

В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили ряд административных протоколов: несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста.

А что касается угона – следователи возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Поездка за спиртным может стоить приморцу свободы. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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