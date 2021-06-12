Автомобиль чемпиона РФ по Драг-рейсингу не доехал до гонок в Приморье

Пострадавший автомобиль. Фото: instagram.com/rdrc_ru.

«Легендарный» мост в Приморье вновь оказался в центре внимания. Минувшей ночью, 12 июня, в арку не вместился автовоз, груженный машинами. Проезжающий мимо автомобилист снял недоразумение на видео, которое уже облетело социальные сети.

Мост в районе Артем-ГРЭС с момента реконструкции как магнит притягивает к себе габаритные автомобили. В этот раз желающим проскочить стал водитель автовоза, в прицепе у которого находились гоночные машины. Их везли на спортивное мероприятие, которой проходит в субботу, 12 июня, в Золотой Долине – Drag Raising.

По сообщениям очевидцев, пострадал автомобиль марки Nissan Skyline GT-R (R32) – его замяло ограждением. Известно, что этот автомобиль в составе команды из Владивостока «GT Planet» под управлением Константина Катынкина в 2019 получил титул Чемпиона РФ по драг-рейсингу SMP RDRC. В команде автомобиль ласково называют «рыжик».

Из-за аварии на трассе образовался затор. Судя по всему, теперь гонки пройдут без легендарного автомобиля.

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