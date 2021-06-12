Главный футбольный трофей России привезли во Владивосток

Фото: instagram.com/zenit_spb.

Главный футбольный трофей России – кубок Чемпионов Российской премьер-лиги впервые прибыл во Владивосток. Об этом сообщается на странице ФК «Зенит» в Инстаграм.

В субботу, 12 июня, во Владивосток прибыла клубная делегация, состоящая из футболиста Дмитрия Радченко и двух болельщиков сине-бело-голубых. Цель визита в дальневосточную столицу – старт длинного путешествия главного футбольного трофея страны.С 12 по 26 июня кубок чемпионов будет впервые представлен во Владивостоке, Сургуте, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре и Петербурге на городских площадях и футбольных фан-зонах. Об этом говорится на официальном сайте ФК «Зенит».

Кубок РПЛ будет представлен в фан-зоне Евро-2020 на территории водноспортивного центра ЦСКА, улица Набережная, 7а. Каждый желающий сможет увидеть футбольный трофей и сфотографироваться с ним. Открытие выставки запланировано на 16:00.

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