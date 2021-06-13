Из рук Дзюбы: болельщикам из Владивостока показали Кубок российской Премьер лиги

Шанс прикоснуться к главному футбольному трофею страны Фото: Сергей БАЛАНОВ

На водной станции ЦСКА во Владивостоке открылась фан-зона Чемпионата Европы по футболу, здесь на большом экране можно будет весь месяц бесплатно смотреть матчи чемпионата. А на открытии, 12 июня, приморским болельщикам дали возможность сфотографироваться с главным футбольным трофеем страны, который в этом году выиграл «Зенит».

Кубок чемпионов российской Премьер-лиги Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кубок поставили в шатре на берегу Амурского залива, в порядке живой очереди к нему мог подойти каждый после небольшого досмотра и дезинфекции рук. К сожалению, сделать это можно было только 12 июня, далее трофей повезут в другой город.

Этот кубок во Владивостоке впервые – его изготовили всего два года назад, сейчас он в своеобразном туре по стране, Владивосток в этом туре стал первым городом, далее его повезут в Тюмень.

Трофей установили в шатре Фото: Сергей БАЛАНОВ

Фото на память Фото: Сергей БАЛАНОВ

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