Плюс 60: появились новые данные по заболевшим ковидом в Приморье

Умерших от коронавируса за последние сутки не было. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 60 человек заразились коронавирусом в Приморском крае, согласно данным Яндекс статистики за воскресенье, 13 июня. Новых смертей не было, если верить официальной информации.

Всего сейчас в Приморье 45 061 человек болеет COVID-19, 739 скончались.

Если верить графику на статистике Яндекса, то в регионе начинается медленный рост заболевших, отметки заходят в красную зону. Буквально в конце мая количество человек с коронавирусом за сутки было чуть больше 30, но с начала июня цифры резко стали показывать 40 и больше.

В регионе сделали больше 172 тысяч прививок. Кстати, ранее «Комсомолка» сообщала, что теперь получить вакцину можно и в общественных местах. В торговых центрах установят мобильные пункты. Это сделано для того, чтобы работающим слоям населения было удобнее получить прививку, не посещая при этом лечебные учреждения.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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