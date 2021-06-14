Дожди с грозами и жара до 33°C. Синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье

Погода в крае будет контрастной. Фото: Милана СОКОЛ

В начале новой недели погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», на южные районы Дальневосточного региона влияют барические образования: циклон, который сместится из Китая на Амурскую область, и усиливающийся над Охотским морем антициклон.

Уже в понедельник континентальная часть края окажется в теплом секторе амурского циклона. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На побережье возможен туман. Но дневная температура при этом будет +20…+30 °С. На прибрежные районы распространится гребень охотоморского антициклона, поэтому здесь будет прохладнее, но преимущественно без осадков. Максимальная температура составит +13...+19 °С. Как считают синоптики, в последующие двое суток осадки маловероятны, жара усилится, местами температура составит +30...+33 °С.

Что касается столицы Приморья, то 14 июня во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. В городе будет дуть ветер юго-восточный умеренный, во второй половине сильный. Столбики термометров поднимутся до +16...+18°C, в пригороде до +24°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный умеренный, утром слабый. Воздух прогреется до +24...+26°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается ветер юго-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха в городе +19...+21°C.

Температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Посьет +18°C, в бухте Находка +15°C.

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