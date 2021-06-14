«За такое нужно бить»: увиденное в лесу возмутило приморцев

Неприятная картина раздосадовала жителей края. Фото: принтскрин видео.

Весьма неприятный сюрприз ждал жителей Дальнегорского городского округа при выезде на природу. Живописный уголок в лесу оказался завален мусором после нерадивых отдыхающих. Естественно, что подобная картина вызвала праведный гнев местных жителей.

История развернулась в районе остановки 10-ый километр в Дальнегорске. Здесь, в лесополосе располагается комфортная зона для прогулок и пикников. Для дружеских посиделок заботливо установлен стол с лавочками, однако некоторые, видимо, придерживаются принципа: «После нас хоть потоп».

«В прошлом году был здесь на шашлыках, очень хорошее место рядом с речкой, было чисто кругом. То, что сейчас на видео, просто ни в какие рамки не входит. Знаете, но за такое нужно бить», «Весь берег реки Рудной будет за лето в таком состоянии...и не только...В любой поворот леса заедь – везде свалки...», «Мы сегодня были на чаще Горьковской, помимо мусора там и в реке были разбитые бутылки. Собирали все», «В Горелом такое постоянно и ломают, сжигают лавочки со столами... Постоянно за свиньями потом приходится сжигать их мусор», «Начните с себя, вы привезли мусор вы его и увезите , аристократы. Кто за вами уберет? Допроситесь и будем ставить фотоловушки в таких местах, а там все всплывет. Вы что нормально отдыхать не умеете? Пьете всякую отраву, и так же все вокруг отравляете», – делятся в сети местные жители.

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