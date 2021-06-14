Машины раскидало по дороге, пробки не миновать. Во Владивостоке грубое нарушение правил закончилось серьезным ДТП

ДТП случилось на Некрасовском путепроводе. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Серьезная авария по вине невнимательного водителя разыгралась 14 июня в столице Приморья. По словам очевидцев, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения. Автомобилист намеревался повернуть на полосу, предназначенную для встречного движения, однако проскочить не удалось.

Столкновение случилось на Некрасовском путепроводе. Как отмечает аварийный комиссар, прибывший на место ДТП, водитель Honda Spike хотел повернуть налево и поехать по встречной полосе. Поехать "против шерсти" так и не удалось. Неудачный маневр закончился столкновением с Toyota Prius, водитель которого явно не ожидал подобного подвоха.

Водитель Prius не смог избежать столкновения. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

К счастью, обошлось без пострадавших, но сами машины получили серьезные кузовные повреждения. Автомобили раскидало по проезжей части, поэтому движение значительно осложнено. Скорее всего, виновнику аварии придется объяснять причины своего поступка перед сотрудниками ГИБДД.

Автомобиль развернуло поперек дороги. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

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